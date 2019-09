Echt jetzt?

Die Sehnsucht nach dem Authentischen

Zeitschrift info3, Ausgabe Oktober 2019

Der Podcast zur aktuellen Ausgabe

Im Oktober-Heft stellt info3 Fragen nach dem Echten und wie wir Wirkliches entdecken können.

In Zeiten von alternativen Fakten und virtueller Realität macht sich eine starke Sehnsucht nach Integrität, Echtheit und Authentizität bemerkbar. Doch was ist eigentlich echt? Wir suchen nach wahrhaftigen Begegnungen, Erlebnissen oder Lebensmitteln und wissen dabei manchmal nicht, was eigentlich wirklich ist. In dieser Ausgabe finden Sie tiefgehende und inspirierende Gedanken – echt.

Echt jetzt? Nicht wirklich!

Einen philosophischen Tiefgang auf der Suche nach dem Echten hat unsere Autorin Silke Kirch gewagt. Sie durchwandert schreibend unsere Fähigkeiten des Denkens und des Wahrnehmens.

Die Wahrnehmung ist immer schon echt

Im Gespräch mit Jannis Keuerleber, Berater, Dozent und Gruppengestalter, geht es um das Phänomen der Aufmerksamkeit. Er spricht nicht nur mit der Autorin Andrea Kreisel, sondern begeht mit ihr eine praktische Übung des Wahrnehmens.

Sehnsucht nach echter Beziehung

Autor Gerriet Schwen beschäftigt sich in einem Essay mit der Frage, was echte, lebendige Beziehung zu anderen Menschen und zum Leben auszeichnet. Ein Text gegen die alles verschlingende Ökonomisierung und für einen Weltbezug aus Vertrauen.

Echte Lebensmittel?

Von geschützten Herkunftsbezeichnungen bis hin zu „Clean Eating“: Auch bei der Ernährung spielt die Sehnsucht nach dem Echten für immer mehr Menschen eine große Rolle. Autorin Petra Kühne berichtet.

Original und Fälschung

Autorin Silke Kirch befragt den Kölner Auktionator Jens Scholz nach der Bedeutung der Kategorie „echt“ in seinem Berufsalltag und stößt auf sehr interessante Antworten.

Außerdem bieten wir in dieser Ausgabe unter anderem Einblicke in Prozesse und Formen der gesellschaftlichen Transformation:

Ein Beitrag über die Kulturland-Genossenschaft, ein Gespräch mit Harald Jäckel über pädagogische Arbeit und gute Führung an Waldorfschulen, ein Porträt über den Utopisten und Aktivisten Tobi Rosswog, ein Interview mit Silke Stremlau, Vorständin bei den Hannoverschen Kassen, einer Pensionskasse für den Waldorf-Bereich und Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, ein Bericht über die Entwicklungsgesellschaft in Witten (Nordrhein-Westfalen), die sich für ganzheitliche Bildung und die Verbindung von Landwirtschaft und Gemeinschaft engagiert und ein Erfahrungsbericht über Integration von unserer Autorin Renée Herrnkind.