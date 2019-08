Ein Beitrag zur Innovation von Strukturen und Prozessen

An Waldorfschulen wird das Ideal der Selbstverwaltung geschätzt, das für jede Schule eine höchstmögliche Autonomie gewährleisten soll. Idealistische Erwartungen stehen dabei einem komplexen Geflecht gegenüber: Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen, außerdem eine Fülle unterschiedlichster Aufgaben und nicht zuletzt hohe wirtschaftliche Verantwortung.

Wie können in einer derart komplexen Organisation sowohl Kollegialität und Gemeinschaft als auch die Kraft individueller Unternehmensführung leben? Harald Jäckel hat aus praxisnahen Erfahrungen heraus das sogenannte „Ressortmodell“ entwickelt, das er als Lösung vorschlägt.

Ein Buch für Menschen, die in der Selbstverwaltung einer Waldorfschule engagiert sind und für alle, die sich für die soziale Gestalt dieser Schule interessieren.

Harald Jäckel

Die Zukunftsgestalt der Freien Waldorfschule

1. Auflage 2019, 104 Seiten, Querformat, Broschur

€ 19,90

ISBN 978-3-95779-104-7

Harald Jäckel wurde 1952 geboren, studierte Betriebswirtschaft und ist Diplom Kaufmann. Am Institut für Waldorfpädagogik in Witten Annen absolvierte er ein Aufbaustudium. Mitgründung der Freien Waldorfschule Wetterau in Bad Nauheim. Sieben Jahre Tätigkeit als Waldorflehrer, dann Ausbildung bei Trigon, Coaching-Werkstatt, Zertifizierung als Mediator und Trainer. Seit 1992 ist er als Berater und Trainer für Organisations-, Management-, Personalentwicklung und Konfliktmanagement tätig, seit 1994 Mitglied von Trigon Entwicklungsberatung. Er ist Mitglied im weltweiten Beraternetzwerk „Association for Social Development“.