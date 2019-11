Zeitschrift info3, Ausgabe November 2019. ©Info3 Verlag

Mehr Seele!

Soulfood • Die Seele lebt im Tanz • Pflege mit Seele

Mehr Seele! Was hat es eigentlich mit dem Zauber auf sich, der von dem Wort Seele ausgeht? Kaum eine Zeit wäre geeigneter, sich dieser Frage zuzuwenden als der November. Das Tageslicht ist spürbar reduziert, das Leben in der Natur hat sich deutlich zurückgezogen und auch unser Inneres hat sich verändert. Wir sind stiller und wacher geworden.

Ob die Seele aber mehr ist als eine Stimmung oder eine diffuse Umschreibung unserer Innerlichkeit, das bleibt die große Frage. Wir haben in diesem Heft dazu nicht nur die Anthroposophie befragt, sondern die Seele auch in ihren lebenspraktischen Verbindungen gesucht. Die Bedeutung der Seele im Tanz, in der Ernährung und nicht zuletzt in der Pflege älterer Menschen hat uns interessiert.

Außerdem im Novemberheft: Nachdenken über 30 Jahre Mauerfall, Hintergründe zum Anschlag in Halle, Aktuelles zum Thema Impfpflicht und eine Reportage über die Waldorfschule in Görlitz.

„Mehr Seele!“ – unter diesem Motto möchten Sie einladen, in diesem November besonders aufmerksam dem Mitschwingen Ihrer Seele in allen Facetten des Lebens zu lauschen.