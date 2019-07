Draußen sein – info3, Juli/August 2019

Zeitschrift info3, Ausgabe Juli/August 2019. © Info3 Verlag

Draußen sein

Unterwegs in Wald und Feld

Zeitschrift info3, Ausgabe Juli/August 2019

Der Podcast zur aktuellen Ausgabe

Die Zeitschrift info3 macht in der Juli-August-Ausgabe das, was wir alle im Sommer am liebsten tun: „draußen sein“ lautet das Motto. Wir laden ein, achtsam unterwegs zu sein in Wald und Feld. Wir erzählen von den Wohltaten des Barfuß-Gehens und haben herausgefunden, was es mit dem „Waldbaden“ auf sich hat. Der Landschaftsexperte Christoph Vahle zeigt im Gespräch, wie man auf goetheanistische Weise Landschaftstypen verstehen lernen kann.

Außerdem haben wir das Mehrgenerationendorf Lüchow in Mecklenburg besucht und stellen die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer vor. Wir erklären, warum sich an Waldorfschulen anstelle von Methodenzwang ein bunter Pluralismus pädagogischer Ansätze bewährt hat und erfahren von einer Ernährungsexpertin, wie schwer es mit der zuckerfreien Ernährung ist.

Nicht zuletzt finden sich zahlreiche Lesetipps für’s sommerliche Schmökern, angefangen von islamischer Theologie bis hin zu aufgeklärter Anthroposophie.