Im Verlag Joh. M. Mayer war 2000 das Grundlagenwerk von Prof. Peter Petersen: „Der Therapeut als Künstler“ erschienen. Es beschreibt auf über 300 Seiten ein integrales Konzept von künstlerischen Therapien und Psychotherapie.

Das Buch ist restlos vergriffen. Wir lassen eine kleine Neuauflage in etwas vergrößertem Format drucken. Wenn Sie jetzt schon vorbestellen, helfen Sie uns, den Bedarf einzuschätzen und die Druckauflage zu bestimmen.

Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. – Ben Gurion

Künstler ist der Therapeut nicht nur in den Künstlerischen Therapien. Jeder therapeutische Prozess basiert außer auf Lehrwissen und der Anwendung bewährter Methoden, in einem nicht geringen Maße auf Intuition und kreativem Handeln in der konkreten Arbeit mit dem Patienten.

Auf der Basis seiner jahrzehntelangen Erfahrungen mit den verschiedenen Ansätzen stellt der Autor ein übergreifendes Konzept für die heute praktizierten kunsttherapeutischen Verfahren und Psychotherapien vor.

Zentral sind dabei die Anregung der Selbstheilungsprozesse, der Rückgriff auf vorhandene Ressourcen und die Befähigung zur Selbstregulation.

Peter Petersen

Der Therapeut als Künstler

Ein integrales Konzept von Künstlerischen Therapien und Psychotherapien

Reprint der Ausgabe von 2000 im Verlag Joh. M. Mayer

Info3 Verlag, ca. Oktober 2018

Ca. 330 Seiten, Broschur, € 24,00

ISBN 978-3-95779-091-0

Dr. med. Peter Petersen, Professor em. für Psychotherapie und Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover; Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Arzt für psychotherapeutische Medizin, Psychoanalyse. Gründer des Forschungsinstituts für Künstlerische Therapien in Hannover. Publikationen und Forschungen zur endokrinologischen Psychologie und Psychiatrie, Gruppentherapie, Psychosomatik medizinischer Eingriffe in die Fruchtbarkeit (hormonale Kontrazeption, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch, In-vitro-Fertilisation), künstlerische Therapien.