Connect: Befestigt im Nichts

Anfang August in der Hamburger Kuppel, einem Rundzelt an der Trabrennbahn Bahrenfeld: Das Connect-Project, ein dreiwöchiges Sommercamp für Jugendliche und junge Erwachsene lädt ein zur Abschlussvorstellung.

Das Projekt ist eine Waldorf 100-Veranstaltung unter der Leitung von Rob Barendsma, Bart Jeroen Kool, Ulrike Wendt und Christina von Verschuer, die bereits durch Projekte wie Eurythmy in Progress, What Moves You und Cantare bekannt wurden. Hier nun kommt es zum Zusammenklang: etwa 100 junge Menschen aus 14 Nationen auf der Bühne, in diesem Falle: auf der anderen Seite des Zeltes, dessen Sitzplätze sämtlich belegt sind. Etwa drei Dutzend Orchestermitglieder und drei Dutzend ChorsängerInnen unter der Leitung von Yaron Traub (Orchester) und Imre Ploeg (Chor) betreten den Raum und entführen das Publikum zunächst a capella in die fremden Klangwelten zweier Grenzgänger: Auf dem Programm stehen das an ein türkisches Volkslied angelehnte Üszküdárá des ungarischen Komponisten Daróci Bárdos Tamás sowie A. R. Rahmans hymnisches Zikr. Zikr sind traditionelle tranceartige Gebete der Sufi, Anrufungen Gottes, welche die Dervische repititiv in ihre Tänze einbinden.

Der Himmel ist damit schon ein Stückweit aufgeschlossen, und wenn Flugzeuggeräusche durch das Zeltdach dringen, stört das nun kaum noch. Mit Brahms Chorstück Es geht ein Wehen werden wird eingestimmt auf das in dieser Form erstmalige Zusammenwirken von Eurythmie, Chor und Orchester – zusammengefügt durch Brahms Schicksalslied. Das beginnt mit Stille, weißgekleideten EurythmistInnen mit weißem Schleier. Sakral und doch irdisch: Sparsam eingesetzte Farbeffekte öffnen die weißen Himmelsknospen. Meine Aufmerksamkeit ist hingegeben an die Wahrnehmung der einzelnen EurythmistInnen und ihr Zusammenwirken. Wie bei manchen die Kraft ganz aus dem Inneren zu kommen scheint, andere mehr im Umkreis gebunden sind, wie unterschiedlich diese Schwingungsebenen zusammenwirken können, wie greifbar das Werden und das Sein.

Es ist dann das nächste Stück, das mich aus dem Zentrum hebelt und das kleine Zelt am Rande der Trabrennbahn in eine andere Umlaufbahn zu versetzen scheint: Immortal Bach, ein A-Capella-Stück des norwegischen Komponisten Knut Nystedt – aufgebaut auf der ersten Zeile des Bach-Chorals Komm süßer Tod. Nach der ersten Sentenz verlassen die SängerInnen ihre Plätze und verteilen sich im Raum und jetzt gewinnt der Klang – vom Stück selbst aufgefächert und neu verwoben zu mäandernden Klangteppichen und teils improvisierten Stimmclustern – eine raumübergreifende Gestalt: Die Stimmen driften aus- und ineinander, verlieren sich, finden sich neu, reiben aneinander und fügen sich wieder zu Harmonien. Die Kuppel löst sich auf, in den sinkenden Tag hinein – eine leise Trommel befestigt den Gesang und uns im Nichts.

So filigran ist das Netz aus Eurythmie, Chor, Orchester. Es ist nicht ein einzelner Programmpunkt, es sind die Wirkungen der fein abgestimmten Choreografie des Abends, die den Dreiklang der Künste entfalten, das Gesamtkunstwerk: Raum, gebildet auf Wegen zwischen den Künsten. Eine feine, fast intime Feierstunde ohne Ansprache, ohne Rede, ohne offiziellen Waldorf 100-Teil, eine leise Entführung in Sphären, die für das stehen, was Waldorf im Kern ausmacht: innerer Mitvollzug des Schöpferischen, Eintauchen in das eigene Erleben, Anbindung durch und in Gemeinschaft. Ein Gesamtkunstwerk wie ein Gebet, offen für das Wagnis. ///