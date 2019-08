100 Jahre Waldorfpädagogik – wo alles begann …

Der Kongress „Am Anfang steht der Mensch“ begeht genau 100 Jahre nach Gründung der Waldorfschule in Stuttgart an vier Tagen das große Jubiläum.

Am 5. September 1919 hielt Rudolf Steiner den letzten seiner insgesamt 14 Vorträge der „Allgemeinen Menschenkunde“ zur pädagogischen Schulung des neuen Kollegiums der Stuttgarter Waldorfschule. Die Mutterschule von einst und die Freie Hochschule Stuttgart stehen nach wie vor in unmittelbarer Nachbarschaft. Was liegt also näher, als in gemeinsamer Zusammenarbeit rund um das Jubiläumsdatum eine große internationale Tagung auszurichten, bei der die „Allgemeine Menschenkunde“ im Mittelpunkt steht?

Mut machen, Impulse geben, Zukunft wagen – der Stuttgarter Kongress vom 7. bis 10. September 2019 ist eine Veranstaltung des Bundes der Waldorfschulen unter Mitwirkung der Internationalen Konferenz der Waldorfschulbewegung (Haager Kreis) für alle Waldorfpädagogen und –pädagoginnen aus Schule und Kindergarten.

Für die Waldorfschulen, aber auch für die Kindergärten ist eine umfassende Menschenkunde, die den Menschen dreigliedrig in Leib, Seele und Geist erfasst, vom Anfang an die grundlegende Quelle für alles pädagogische Tun, ein Instrument für eine lebendige Methodik und Didaktik und ein Weg zum individualisierenden Unterrichten. Wie kann die Beschäftigung mit der Menschenkunde zu einem wirksamen pädagogischen Impuls für die kommenden 100 Jahre werden?

Viele namhafte Pädagoginnen und Pädagogen sind eingeladen, das umfangreiche Programm mitzugestalten. Neben Vorträgen soll es genügend Raum für konkreten Austausch in Arbeitsgruppen und Platz für Diskussion in Foren geben. Vor allem in den öffentlichen Foren werden zeitgenössische Themen aufgegriffen, die für die Zukunft unserer Gesellschaft prägend sind, wie zum Beispiel die Frage der Digitalisierung. So wird der Campus auf der Uhlandshöhe weit geöffnet und die Waldorfpädagogik mit ihrer anthroposophischen Basis in die Mitte der Gesellschaft gestellt.



Mehr Informationen: www.freie-hochschule-stuttgart.de