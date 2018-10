Info3 auf der Frankfurter Buchmesse 2018 // Gutschein-Download

Wie in jedem Jahr ist der Info3 Verlag mit der Zeitschrift Info3 und dem Buchprogramm auch auf der Frankfurter Buchmesse 2018 präsent.

Wir freuen uns auf Ihren und euren Besuch in Halle 3.1 Stand D 56. Gespräche mit Info3-RedakteurInnen und -AutorInnen, ausführliches Stöbern in den Büchern aus unserem Programm, die Zeitschrift Info3 in neuem Design – es ist eine gute Gelegenheit, uns kennen zu lernen oder wieder einmal zu treffen.

Frankfurter Buchmesse 2018, Logo. © FBM

Für unsere Leserinnen und Leser haben wir uns in diesem Jahr noch ein besonderes Begrüßungs-Geschenk ausgedacht:

Gegen Vorlage des nebenstehenden und herunterladbaren Gutscheins (die druckbare PDF-Datei öffnet sich bei Klick aufs Bild in einem neuen Browserfenster) erhalten die ersten zehn Besucher am Samstag und am Sonntag je ein Exemplar unserer Neuerscheinung „Rudolf Steiner und Eugenie von Bredow im Havelland. Eine unbekannte Begebenheit der frühen Anthroposophie“.

Infos zum Buch finden sich in unserem Shop.